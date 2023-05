Tutte le spiagge Bandiera Blu 2023 della Liguria, la regione più premiata dell'anno

La Foundation for Environmental Education ha finalmente svelato quali sono le località e le spiagge Bandiera Blu per il 2023, un anno che vede la Liguria come regione più premiata per il 14esimo anno consecutivo.

Rispetto agli ottimi risultati ottenuti nel 2022, la regione è riuscita ad aggiungere al suo palmares altre due località: pensiamo a Laigueglia e Sori. Ma vediamo in dettaglio tutte le spiagge premiate in Liguria, provincia per provincia.

Partendo da Imperia, hanno ottenuto la Bandiera Blu 2023 il Litorale di Bordighera, le spiagge Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, Baia Capo Pino, Tiro a Volo a Sanremo, poi ancora Arma di Taggia a Taggia, il Centro di Riva Ligure, la Baia Azzurra e Il Vascello a Santo Stefano al Mare, U’Nustromu/Prima Punta, Baia delle Vele a San Lorenzo al Mare, Spianata Borgo Peri e Borgo Marina a Imperia infine Diano Marina.

La provincia di Savona ha fatto il pienone, ecco infatti la lista completa di tutte le spiagge premiate (compresa la neo arrivata Laigueglia):

Laigueglia - Laigueglia

Ceriale – Spiaggia di Ceriale (nord-sud)

Borghetto Santo Spirito – Litorale

Loano - Spiaggia di Loano

Pietra Ligure - Ponente

Finale Ligure - Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato

Noli - Le Cave/Capo Noli / Zona Vittoria / Zona Anita / Chiariventi

Spotorno - Lido

Bergeggi - Il Faro, Villaggio del Sole

Savona - Fornaci

Albissola Marina - Lido

Albisola Superiore - Lido

Celle Ligure - Levante, Ponente

Varazze - Levante Teiro (Bagni Nautilus-So- laro), Ponente Teiro, Arrestra

La provincia di Genova può festeggiare per la Spiaggia Centrale di Sori, San Fruttuoso e la Spiaggia Camogli proprio a Camogli, Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto a Santa Margherita Ligure, la Spiaggia Porto di Chiavari, il Lungomare di Lavagna, la mozzafiato Sestri Levante con Baia Portobello, Baia delle Favole (nord-sud), Spiaggia Renà e Riva Trigoso, infine abbiamo le spiagge Centrale, La Secca e Levante di Moneglia.

Chiudiamo così con la provincia di La Spezia, dove abbiamo Fornaci, Spiaggia La Vallà-Apicchi a Framura, il Lato Est e Lato Ovest di Bonassola, Ghiararo, Levante Porto Levanto a Levanto, Eco del Mare, San Giorgio, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella a Lerici, infine la Fiumaretta ad Ameglia. Abbiamo insomma ben 34 località differenti premiate in tutta la Liguria in questo 2023, una regione tutta da scoprire.