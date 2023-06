Le spiagge Bandiera Blu 2023 dell'Emilia-Romagna: c'è anche una new entry

Da quando la FEE ha assegnato le spiagge Bandiera Blu 2023 abbiamo iniziato un viaggio (editoriale s'intende) alla scoperta delle località premiate regione per regione. Oggi è il turno dell'Emilia-Romagna, che ha bandiere in quattro province.

Iniziamo dalla provincia di Ferrara, con il Lido Spina, Lido di Volano/ Nazioni/Lido degli Scacchi/Pomposa/ Garibaldi, Lido degli Estensi nel comune di Comacchio. Cambiando provincia, a Ravenna abbiamo la Marina Romea/Porto Corsini, Marina di Ravenna/Punta Marina Terme/Lido Adriano, Lido di Savio, Lido di Dante/Lido di Classe, Casal Borsetti, mentre a Cervia sono state premiate Milano Marittima, Cervia–Pinarella–Tagliata.

Nel territorio di Forlì-Cesena abbiamo la rinomata Cesenatico, che può contare sulle località premiate di Zadina, Levante (Valverde, Villamarina), Ponente. Poi ancora Gatteo Mare presso il comune di Gatteo e San Mauro Mare presso la località di San Mauro Pascoli.

Chiudiamo infine con il territorio di Rimini, con Igea Marina, Riccione (Riccione nord e centro, Riccione sud-Rio Costa) e Misano Adriatico, con il Parco Mare Nord, Misano Centro e Porto Verde.

Rispetto allo scorso anno, il 2023 non ha visto grandi stravolgimenti sul fronte delle Bandiere Blu italiane. Le nuove entrate sono state 17, molte delle quali in Calabria (le Bandiere Blu 2023 della Calabria) e in Puglia, anche l'Emilia-Romagna però ha avuto una novità: Gatteo infatti è entrata solo quest'anno nella prestigiosa lista della Foundation for Environmental Education. L'organizzazione assegna le bandiere solo alle località capaci di rispettare severi parametri in merito ad accoglienza, sostenibilità, accessibilità, ogni premio è dunque sinonimo di qualità del mare ma anche di eccellenti servizi per i visitatori.