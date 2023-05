Le spiagge Bandiera Blu 2023 della Calabria: premiate anche Catanzaro e Rocca Imperiale

Anche quest'anno la FEE, la Foundation for Environmental Education, ha assegnato ai comuni italiani le Bandiere Blu 2023, sinonimo di qualità del mare, di ottime strutture ricettive e di grande accessibilità. Oggi vediamo in particolare quali sono state le località premiate in Calabria.

Il 12 maggio scorso abbiamo visto quali sono state tutte le Bandiere Blu 2023 assegnate nello stivale, da nord a sud, stiamo però anche facendo un viaggio regione per regione per scoprire in dettaglio le località premiate. Abbiamo già visto quali sono le migliori spiagge della Liguria e le località Bandiera Blu 2023 della Puglia. Tornando alla Calabria, è una regione che quest'anno merita parecchia attenzione visto che rispetto al 2022 si sono aggiunte due nuove località: Catanzaro e Rocca Imperiale. (Nella foto in basso: Marina dell'Isola a Tropea)

Scopriamo così che in provincia di Cosenza non bisogna assolutamente perdere La Pineta/Fiume Noce a Tortora, poi il Camping Internazionale/Punta Fiuzzi a Praia a Mare, Arcomagno/Canale Grande Marinella a San Nicola Arcella, Chiatta in Ferro - Abatemarco a Santa Maria del Cedro, la zona di Diamante Nord (Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa), la Marina di Rocca Imperiale, il Lungomare di Roseto Capo Spulico, Lungomare Sud (Riviera dei Sara-ceni - Viale Magna Grecia – Riviera delle Palme) a Trebisacce, Villapiana Scalo e Villapiana Lido. (Nella foto in basso: Le Castella a Isola Capo Rizzuto)

In Provincia di Crotone abbiamo Punta Alice, Cervara/ Madonna di Mare a Cirò Marina, il Litorale Torre Melissa, Le Cannella e Le Castella a Isola Capo Rizzuto. Arriviamo così alla provincia di Catanzaro, che quest'anno è stata premiata con Località Ruggero/San Vincenzo - Sena/Jonio – Rivachiara a Sellia Marina, Giovino a Catanzaro e la Baia Dell’Ippocampo a Soverato. In provincia di Vibo Valentia non bisogna perdere Marina del Convento, Marina dell’Isola e Rocca Nettuno a Tropea, mentre a Reggio Calabria abbiamo Caulonia Lido, il Lido di Roccella Jonica e la Spiaggia di Siderno.