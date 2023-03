Le spiagge Bandiera Blu 2022 del Lazio: da Sperlonga a Lavinio

Mentre attendiamo l'elezione delle nuove Bandiere Blu 2023, continuiamo il nostro viaggio alla scoperta delle migliori spiagge del 2022 guardando questa volta al litorale laziale.

Nel Lazio la provincia a detenere più Bandiere Blu è sicuramente quella di Latina, dove è possibile godersi un mare spettacolare a Fondi presso la Spiaggia Levante (Sant'Anastasia, Capratica) e la Spiaggia Ponente (Torre Canneto, Rio Claro), a Sperlonga invece possiamo contare su Lago Lungo, Bazzano, Ponente e Levante. A Minturno è consigliabile andare sulla Spiaggia di ponente, mentre a Gaeta potete puntare su Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino e Serapo.

A Terracina il mare è ottimo sia a Levante che a Ponente, mentre a San Felice Circeo è stato premiato il Litorale. A Sabaudia il Lungomare è Bandiera Blu 2022 così come il mare di Latina. In provincia di Roma bisogna segnalare Tor Caldara, Riviera di Ponente, Riviera di Levante e il Lido Di Lavinio nel territorio di Anzio, mentre a Trevignano Romano c'è Via della Rena.

Nel Lazio le Bandiere Blu 2022 finiscono purtroppo qui