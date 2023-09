Lo spettacolare kit celebrativo per i 120 anni del Celtic è già un must

Sebbene la stagione sia ormai iniziata e tutti i principali campionati di calcio europei abbiano preso il via, le squadre stanno continuando a presentare i kit che sfoggeranno nel corso delle prossime partite o, come nel caso del Celtic, i kit celebrativi.

La squadra irlandese in collaborazione con Adidas ha tolto il velo dalla spettacolare maglietta che celebra i 120 anni della squadra, ed a giudicare dal riscontro e dalla bellezza è destinata a diventare un must per tutti gli appassionati.

La maglia riprende il design e gli iconici colori del Celtic: il verde ed il bianco, che sono conditi dal logo stampato a contrasto.



Il kit classico firmato adidas x Celtic FC sarà disponibile in edizione limitata a partire dal prossimo 9 Settembre 2023, ma può già essere preordinata direttamente dallo Store del Celtic al prezzo di 70 Sterline.

Si tratta di una rivisitazione in chiave moderna della prima maglia indossata dagli Hoops, il 15 Agosto 1903, e che ha accompagnato tutti i momenti più gloriosi della squadra irlandese, inclusa la vittoria della Coppa del Mondo del 1967, sollevata al cielo dal capitano Billy McNeill con indosso proprio la divisa in questione.



Siamo già di fronte ad una delle maglie più belle dell’anno: il design pulito, privo di sponsor, la rendono ideale non solo per giocare a calcio ma anche per abbinamenti con jeans ed altri capi d’abbigliamento.