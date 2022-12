Quanto spendono gli italiani per fare i regali di Natale? Cifre in calo dal 2018

Anche Natale 2022 è ormai alle porte e molti di noi sono ancora alle prese con idee, prodotti da comprare e pacchi regalo ancora da completare (qui avete cinque libri da regalare a Natale 2022), ma vi siete mai chiesti quanto spendiamo noi italiani in regali di Natale?

Avere i dati del 2022 non è ancora possibile, ovviamente, non siamo neppure arrivati al 25 dicembre, possiamo però dare un’occhiata agli anni scorsi. Stando alle stime della Confcommercio-Imprese per l’Italia, nel 2021 ogni italiano ha speso in media 158 euro per acquistare regali di Natale. Il dato è purtroppo in calo dal 2018, quando in media si spendevano 171 euro a persona.

Nel 2016 e nel 2017 abbiamo speso 168 euro in media, mentre nel 2019 169 euro. Nel 2020, nonostante il COVID-19 e vari lockdown che abbiamo subito, siamo rimasti più o meno stabili a 164 euro, nel 2021 invece - come abbiamo appena ricordato sopra - c’è stato un importante crollo, segno di come il 2021 sia stato un anno ancora più duro rispetto al precedente. Cosa accadrà dunque nel 2022?

Rispetto al 2021 ci sono stati diversi cambiamenti, a inizio anno è scoppiata una guerra nel cuore dell’Europa fra Russia e Ucraina, i prezzi energetici (gas, metano, elettricità e carburanti) sono schizzati alle stelle assieme all’inflazione, tutti elementi che hanno diminuito il potere d’acquisto degli italiani (a tal proposito non perdete il nostro articolo I regali di Natale ai tempi dell’inflazione: quali costano di più e quali di meno). È dunque possibile che nel 2022 i soldi spesi per i regali di Natale siano anche inferiori al 2021, per saperlo però dobbiamo pazientare ancora un po’… e voi, quanto avete speso quest’anno per i vostri regali di Natale?