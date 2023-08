Questi spaghetti freddi nordcoreani sono il piatto dell'anno: vi sveliamo la loro storia

La Stella Michelin è uno dei riconoscimenti più importanti nel mondo della ristorazione. Per una città, essere inclusa nella Guida Michelin è un privilegio pari alla tanto agognata Stella per un ristorante. E dal 2024 pare che alla Guida Michelin si aggiungerà un'altra famosa metropoli, perlopiù nota per i suoi spaghetti... ghiacciati!

Qualcuno forse lo avrà capito: la città in questione è Busan, centro portuale della Corea del Sud situata all'estremità meridionale della penisola coreana. L'ingresso della città nella Guida Michelin a partire dalla sua edizione 2024, insieme all'aumento verticale di ristoranti stellati nella capitale Seul, cementa l'importanza della cultura e della gastronomia coreana su scala globale, dopo che queste ultime si sono diffuse a macchia d'olio in tutto il mondo negli ultimi anni.



Il piatto tipico di Busan sono i milmyeon, letteralmente noodles freddi (naengmyeon) di grano (mil). Benché l'idea di uno spaghetto freddo, talvolta persino servito in acqua ghiacciata, possa far storcere il naso a qualche italiano, i milmyeon sono entrati nella cucina tradizionale coreana per diverse ragioni: la prima è la loro versatilità, dal momento che si adattano a qualsiasi proteina o verdura di accompagnamento; la seconda è il loro sapore, poiché essi vengono spesso serviti con una salsa molto piccante, che viene però "spenta" dalla bassa temperatura della pasta e dal sapore neutro dello spaghetto; la terza, invece, è di tipo storico.



Sì, perché i milmyeon sono un piatto della cucina della Corea Nord più che di quella del Sud. O meglio, sono un piatto sudcoreano nato a partire dalle ricette degli esuli nordcoreani fuggiti a Busan dopo l'inizio della Guerra di Corea del 1950-1953. I naengmyeon sono una ricetta tipicamente nordcoreana, importata a Busan dalla comunità di esuli che si è stanziata nella città in fuga dal regime comunista del Nord. Solo più tardi, gli spaghetti tradizionali nordcoreani si sono incontrati con le tendenze occidentalizzanti (e con i sapori piccanti) della cucina sudcoreana, producendo i milmyeon come li conosciamo oggi.



La ricetta è nata in uno dei primi ristoranti nordcoreani di Busan, Naeho Naengmyeon, ancora in funzione dopo che la sua proprietà è passata di padre in figlio per ben quattro generazioni. Addirittura, il ristorante era stato aperto in origine nel 1919, nel villaggio nordcoreano di Naeho, da cui ora prende il nome.



"Il nome Naeho è una testimonianza della tradizione della nostra famiglia", dichiara ai microfoni della BBC il proprietario e chef del ristorante Yoo Jae-woo. Yoo spiega anche che "in origine, i milmyeon erano una specie di 'comfort food' per i tanti lavoratori del porto di Busan, che cercavano un pasto veloce ma capace di riempirli per tutta la giornata. Questi lavoratori sono stati dei clienti regolari per decenni e ci hanno permesso di andare avanti e di estendere la fama della nostra ricetta, facendo di Busan la casa dei milmyeon. Oggi, viaggiatori da tutto il mondo arrivano al nostro ristorante per provare questi noodle, che sono diventati un pezzo di storia della città".