La spada laser di Star Wars esiste davvero: ecco come funziona l'idea Disney

Che si tratti di un appassionato della prima ora di Guerre Stellari (rigorosamente dal lontano 1977) o che ci sia di mezzo qualcuno che si è appassionato un po' più in là a Star Wars, probabilmente un sogno in comune c'è. Sì, si fa proprio riferimento al vedere una spada laser funzionante. Ebbene, adesso è la stessa Disney a proporla.

Tranquilli, la casa di Topolino non è impazzita e non sta immettendo sul mercato una "pericolosa" arma, ma semplicemente anche nelle fila della ben nota multinazionale statunitense ci sono, immancabilmente, degli appassionati che condividono questo sogno. Un nome tra tutti? Josh D'Amaro, Presidente di Walt Disney Parks and Resorts, che nel corso delle sue più recenti apparizioni si è divertito a sorprendere il pubblico "accendendo" una spada laser.

Se cercate un esempio, a marzo 2023 Sky News ha pubblicato un video di una dimostrazione avvenuta contestualmente all'evento SXSW 2023. I più attenti tra di voi si ricorderanno inoltre sicuramente del fatto che D'Amaro aveva già effettuato una "demo" simile contestualmente al D23 Expo 2022. Insomma, sembra proprio che il Presidente di Walt Disney Parks and Resorts si stia divertendo (e a giudicare dal "wow" che si può udire in certi video, sembrerebbe che anche i presenti abbiano apprezzato).

Ma come funziona la spada laser che non è certo passata inosservata sul Web? Ebbene, l'oggetto retrattile, diventato a questo punto ulteriormente desiderio di molti fan di Star Wars (spoiler: purtroppo non è in vendita), è recentemente finito al centro dell'attenzione anche per via della comparsa sul Web di un presunto brevetto legato a Guerre stellari.

Va precisato che ciò che mette in mostra D'Amaro è un oggetto scenico, legato all'esperienza di due notti Star Wars: Galactic Starcruiser, lanciata nel 2022 per il Walt Disney World Resort in Florida. In ogni caso, stando a quanto emerso sul Web, la spada laser funzionerebbe grazie a dei motori in grado di srotolare la "lama", così da mettere in mostra la striscia flessibile luminosa "nascosta" all'interno dell'impugnatura. Non si fa dunque riferimento a chissà quale tecnologia avanzata.

Insomma, non si tratta di fantascienza, considerando anche che, come potete ben immaginare, non è possibile utilizzare l'oggetto nei modi in cui viene sfruttato contestualmente all'universo di Star Wars. Per fortuna, aggiungeremmo.