La soundtrack di The Bear è la playlist di cui avete bisogno in questo fine 2022

Il successo di The Bear ha reso la serie tv targata FX e disponibile su Disney+ uno degli show di punta di questo 2022, oltre che una gradita sorpresa. Le vicende di Carmy, Richie e Sydney sono accompagnate da una colonna sonora che mescola grandi classici del passato e artisti contemporanei.

Gli autori hanno curato in maniera maniacale questo aspetto, componendo una playlist da ascoltare mentre si prende la metropolitana o in macchina, che spazia tra vari generi ed abbraccia più epoche musicali. Questo mix è chiaro soprattutto nel primo episodio, che si chiude con il superclassico “Animal” dei Pearl Jam ma include anche “New Noise” della band punk svedese Refused e “Old Engine Oil” della Budos Band.



L’amore dei produttori per Wilco però è evidente e non è un caso che la band di Chicago, capitanata da Jeff Tweeedy, sia ripresa in più puntate con “Impossible Germany”, “Spiders (Kidsmoke)” e “Via Chicago”.

Nel profondo terzo episodio, “La Brigata”, c'è un mix che merita davvero menzione: qui i produttori passano dalla ballad “On My Heart” dei REM e arrivano anche ad “In Too Deep” dei Genesis.

E se dobbiamo parlare di canzoni cult degli anni 90, non possiamo non citare la stupenda “Let Down” dei Radiohead, presente nella puntata di finale oltre che nel capolavoro Ok Computer di Tom Yorke e soci.



Di seguito la lista completa:

Pearl Jam - Animal

Refused - New Noise

The Budos Band - Old Engine Oil

Wilco - Via Chicago

Walt Ribeiro - Bulls on Parade

Serengeti - Don’t Give a Damn

Seregeti - Don’t Blame Steve

Counting Crows - Have you seen me lately?

Van Morrison - Saint Dominic’s Preview

Mi Loco Tango - Rocco and His Brothers

Kenny Segal & Serengeti - Ajai Finale

The Budos Band - Black Venom

REM - On My Heart

Genesis - In Too Deep

Serengeti - Heat No Heat

Tangerine Dream - The dream is always the same

The Beach Boys - Help Me, Ronda

David Bryne & Brian Eno - One Fine Day

Kirby - Loved By You

John Mellencamp - Check it out

Wilco - Impossible Germany

Andrew Bird - Sisyphus

The Crystals - Da Doo Ron Ron

Kim Deal - Wish I Was

LCD Soundsystem - Call the Police

John Mayer - Last train home

The Budos Band - Aphasia

The Babe Rainbow - Peace Blossom Boogy

The Flowerpot Men - Beat City

Wilco - Spiders (Kidsmoke)

Surfjan Stevens - Chicago

Radiohead - Let Down

999 - Homicide

Serengeti - Sashimi

Refused - New Noise

Siete d’accordo con noi he si tratta di una playlist di tutto rispetto? Ora non vi resta che cercare le canzoni ed aggiungerle al vostro Spotify/Apple Music/Amazon Music/Deezer.