I fluffy pancakes giapponesi saranno la vostra nuova dipendenza: come prepararli

I fluffy pancakes, o anche souffle pancakes, sono una variante soffice e spumosa di un grande classico: un risultato di grande effetto con pochi ingredienti genuini. Vediamo come preparare il tutto.

L'origine dei pancake in Giappone è da datarsi attorno al XVI secolo quando Sennorikyuu, fondatore della cerimonia del tè, inventò i funo-yaki, delle sorte di frittelle grigliate a base di farina, acqua e sakè successivamente farcite con la pasta di miso dolce. Tuttavia sul finire dell' epoca Edo la tendenza sparì e i pancake tornarono in una forma più definita solo in epoca Taisho (1912-1926).

Questa versione salata prendeva il nome di negi-yaki o frittella di scalogno per via del condimento o anche issen yoshoku ovvero “cibo occidentale da un pence” per via dell'impiego della salsa Worcester importata dagli inglesi.

Ma è solo sul finire degli anni '40 che i pancake prendono veramente piede in Giappone, quando alla fine del conflitto mondiale la popolazione si rivolge a uno snack per sfamarsi, condendolo con ciò che fornisce la terra: il cavolo cappuccio. Col passare del tempo questo alimento si è sempre più impossessato del cuore dei giapponesi, venendo personalizzato con ingredienti di tutti i tipi fino ad essere definito: okonomi-yaki o “cucina come preferisci”.

Oggi i pancake impazzano nei feed social grazie a una lievitazione che li rende “fluffy”, ovvero alti e soffici, perfetti per ogni occasione grazie ai pochi ingredienti impiegati per la realizzazione. Da mangiare a colazione o per il brunch, in varianti proteiche per gli sportivi o da insaporire a piacimento per un peccato di gola dolce o salato, perfetto con uova e bacon.

I segreti per ottenere un effetto vaporoso sono solo due: il primo è di montare gli albumi a neve con lo zucchero, il secondo consiste nella particolare cottura al vapore in 2 step, prima che si solidifichi, infatti, sarà necessario aggiungere un successivo strato di impasto.

Ma vediamo ora come preparare degli ottimi fluffy o souffle pancakes da guarnire con sciroppo d'acero, frutta e zucchero a velo (ma la ricetta potete personalizzarla voi).

Ingredienti per 4 persone:

5 uova 100 g di farina

50 ml di latte

1 cucchiaino di zucchero

Burro

1 cucchiaino di lievito per dolci

Vanillina

Zucchero a velo q.b

Sciroppo d'acero

Frutta per guarnire

Preparazione:

Iniziate dalle uova, necessariamente a temperatura ambiente. Procedete separando i tuorli dagli albumi e montando a neve con lo zucchero questi ultimi, fino a ottenere la consistenza compatta di una meringa. Quindi riprendete la ciotola con i tuorli, aggiungete la vanillina, il latte, il lievito e la farina setacciati.

Una volta incorporato il tutto aggiungetelo poco alla volta agli albumi, avendo cura di mescolare con un moto circolare dal basso verso l'alto, preferibilmente impiegando una lingua di gatto al fine di non “smontare” il composto.

A questo punto munitevi di un tegame antiaderente fornito del coperchio, accendete la fiamma a fuoco basso e ungete con una noce di burro, eliminando l'eccesso con la carta assorbente. Versate due cucchiai di impasto nel tegame e aggiungete qualche goccia di acqua sul fondo, avendo cura che non tocchi l'impasto. Coprite dunque con il coperchio per 2 minuti.

Passato questo lasso di tempo aggiungete un altro cucchiaio di impasto sopra ai precedenti e un altro po' di acqua avendo sempre cura di distanziarla dal composto. Coprite nuovamente con il coperchio e attendete altri 4 minuti.

A questo punto, aiutandovi con una spatola, girate il vostro pancake, aggiustando con il consueto quantitativo di acqua per ulteriori 4 minuti. Ripetete il processo per tutti i vostri pancakes.

Condite a piacere con sciroppo d'acero, frutta fresca e zucchero a velo oppure con marmellate, cioccolato, sciroppi, scaglie di mandorle, cocco rapé e quanto possa suggerirvi la fantasia.

