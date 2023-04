Che sorprese ci sono nell'uovo di Pasqua di Chiara Ferragni e Fedez?

Per Pasqua 2023 non possono mancare le uova di cioccolato di Chiara Ferragni e Fedez, una delle coppie più in vista del mondo dello spettacolo nel nostro paese. E se per Chiara non è una novità, l'uovo di Pasqua di Fedez è invece una primizia assoluta, per la prima volta in vendita nei supermercati.

Ma quali sorprese ci sono nelle uova di Pasqua di Fedez e Chiara Ferragni? Partiamo proprio con l'uovo di Pasqua della Ferragni (lo trovate in vendita su Amazon), tra le sorprese possiamo trovare un portachiavi con il logo Chiara Ferragni, set di tatuaggi (non permanenti), adesivi glitterati, carte da gioco o un set di calamite. Acquistando l'uovo di Pasqua Chiara Ferragni si sostiene "I Bambini delle Fate", impresa social che si occupa di assicurare sostegno a progetti e percorsi di inclusione beneficio delle famiglie con figli affetti da disturbi dello spettro autistico o disabilità fisiche e/o psichiche.

Anche l'acquisto dell'uovo di Pasqua di Fedez (su Amazon.it costa 15 euro) contribuisce a supportare iniziative sociali, in questo caso legate alla costruzione di un centro riabilitativo per giovanissimi con problematiche neurologiche. L'uovo presenta un incarto speciale impreziosito da loghi e grafiche realizzate dall'artista milanese, per quanto riguarda le sorprese invece possiamo trovare ad esempio un set di spille, adesivi di Fedez o il porta smartphone in tessuto con cordino.