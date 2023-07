Sorpresa! Il passaporto italiano è tra i più potenti al mondo: meglio di Francia e USA

Se siete tra i fortunati che hanno ottenuto il loro passaporto nonostante i ritardi degli ultimi mesi, dovreste tenervelo stretto. Un po' perché per rifarlo ci vorrà tantissimo tempo, e un po' perché quello italiano è uno dei passaporti più potenti al mondo, collocandosi addirittura sul podio di questa bizzarra lista.

Stando a quanto spiega l'Henley Passport Index, infatti, il passaporto italiano è il secondo nella classifica dei documenti per l'espatrio più "potenti" di tutto il mondo. Il "potere" di un passaporto viene calcolato sul numero di destinazioni turistiche (Stati, regioni, ma anche alcune comunità a statuto speciale) visitabili senza dover richiedere un apposito visto. Henley, in totale, calcola 227 destinazioni diverse per il suo indice.

Dunque, il passaporto più potente al mondo è quello di Singapore, che dà accesso a 193 località in tutto il mondo senza dover richiedere un visto. Storicamente, a dominare è stato il Giappone, ma di recente il "potere" del passaporto nipponico si è ridotto, scivolando al 3° posto nella classifica generale, condiviso con la Corea del Sud, l'Austria, la Finlandia, la Francia, il Lussemburgo e la Svezia: tutti e sette i passaporti di questi Paesi permettono di visitare ben 189 destinazioni su 227 senza alcun visto.

Al secondo posto si colloca l'Italia, il cui passaporto (ammesso di riuscire ad ottenerlo) fornisce libero accesso a 190 destinazioni delle 227 totali. Insieme all'Italia, sul secondo posto del podio si collocano anche due vicini europei, ossia la Germania e la Spagna. Fino al 2014, anche il Regno Unito era nelle posizioni più alte della classifica: sfortunatamente, la Brexit ha fatto crollare il passaporto britannico di diverse posizioni, scendendo al quarto posto. Similmente, anche il passaporto statunitense ha perso posizioni, finendo ottavo nella classifica generale.

I passaporti meno "potenti" al mondo sono chiaramente quelli dei Paesi in cui sono in corso dei conflitti o dove il rischio di terrorismo internazionale è alto: non stupisce, per esempio, che un cittadino afghano possa visitare solo 27 altri Stati senza un visto. La cifra si alza a 28 per un iracheno e a 30 per un siriano.