Sorpresa! Noel e Liam Gallagher hanno litigato di nuovo: 'codardo' 'idiota'

A pochi giorni dalle dichiarazioni di Liam che si era detto pronto a riunire gli Oasis, in caso di vittoria del Manchester City della Champions League contro l’Inter, è di nuovo scontro tra i due fratelli Gallagher. Ancora una volta infatti i due si sono presi, dopo un’intervista rilasciata da Noel in vista del lancio del nuovo album.

Noel, che il 2 Giugno 2023 pubblicherà “Council Skies”, è stato intervistato da White & Jordan, un programma di talkSPORT, nel corso del quale ha discusso di una possibile reunion dell’iconico gruppo britpop.

“Liam dovrebbe chiamarmi, visto che ne parla sempre. Ma non lo fa perchè è un codardo. Dovrebbe quindi incaricare qualcuno dei suoi collaboratori a contattarmi e dire cosa hanno in testa. In quel caso ne potremmo parlare” ha affermato il chitarrista e cantante, secondo cui visto che ciò non è avvenuto “è un pò falso”.

Poco dopo, però, Noel ha rincarato la dose e sempre parlando delle dichiarazioni di Liam sulla reunion ha affermato che “lo scrive tutti i giorni per alzare l’hype della gente di tutto il mondo. Poi però chiedono a me cosa ne penso ed io faccio la figura di quello che non vuole la reunion”. Secondo Noel c’è un motivo per cui Liam va in giro a dire che gli Oasis stanno per tornare: “perchè gli piace andare in giro a dire che lo farebbe”, ingannando però la gente.

Ovviamente Liam non se l’è fatto dire due volte ed immediatamente, tramite Twitter, ha risposto di nuovo. Liam ha attaccato duramente il fratello portando alla memoria di molti l’augurio che Noel fece a Damon Albarn dei Blur e Gorillaz di morire di AIDS, salvo poi collaborare al concerto del 2017 One Love Manchester organizzato da Ariana Grande. “Non auguro a nessuno di prendere l’AIDS. Io vado e faccio musica per la gente di Manchester che ha appena subito un attacco terroristico. Tu invece te ne stai li a sorseggiare champagne ed hai il coraggio di chiamarmi codardo. Stai buono, idiota” è il tweet.

Nulla di nuovo sotto il (poco) sole di Manchester quindi. Ancora una volta un tira e molla tra i due componenti degli Oasis, e proprio quando la reunion sembrava più vicina (i tifosi dell’Inter staranno facendo gli scongiuri del caso), si è allontanata.