A sorpresa LEGO annuncia il set della Bat-Caverna: sono quasi 4.000 pezzi!

Dopo aver scoperto quali set LEGO usciranno di produzione nel 2023, vi diamo oggi un'altra notizia, decisamente più positiva, sulla casa dei mattoncini danesi. Nelle scorse ore, infatti, LEGO ha annunciato un set dedicato alla bat-caverna composto dalla bellezza di 3.981 pezzi: una gioia per tutti i bat-collezionisti!

Il set messo in vendita da LEGO si chiama LEGO Batcave Shadowbox, e costa "solo" 399 Dollari negli Stati Uniti d'America. Un prezzo italiano per il prodotto, purtroppo, ancora non c'è. Ciò che sappiamo, però, è che - come ci dice il nome - la nuovissima costruzione sarà un vero e proprio box diorama, che potrà essere ammirato sia da aperto che da chiuso, in modo da salvare qualche prezioso centimetro di spazio sulle vostre mensole.



Da chiuso, ovviamente, il diorama ha la forma di una scatola (da qui il nome "shadowbox"): una volta aperto, però, il set raddoppia di dimensioni e comprende una replica della Bat-Caverna tratta da Batman Returns, il film del 1992 che ha per protagonista il Crociato di Gotham interpretato da Michael Keaton (che peraltro farà il suo ritorno in The Flash, in uscita al cinema a giugno anche nel nostro Paese).



Il set è colmo di citazioni e rimandi ai "vecchi" film di Batman di Tim Burton e alla storia a fumetti del Cavaliere Oscuro, a partire da una mini-Batmobile con tanto di "garage segreto" nel mezzo della Bat-Caverna, per passare poi a tantissimi bat-gadget e tute da Pipistrello, che potranno essere indossate dalle apposite minifigure fornite insieme al set. Tra queste ultime, inoltre, troveremo anche Catwoman, il Pinguino e il maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred!



Stando a quanto riporta The Verge, il set andrà in vendita l'8 giugno, dunque a brevissimo, con un presale fissato per il 5 giugno per i membri del club LEGO VIP. Come già successo per il set LEGO dedicato a Gran Burrone del Signore degli Anelli, le scorte della Bat-Caverna saranno molto probabilmente limitate, perciò, se davvero siete intenzionati all'acquisto, vi conviene segnarvi la data sul calendario!