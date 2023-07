Sonic diventa un LEGO BrickHeadz! Le nuove statuette sono adorabili

I set LEGO di Sonic sono stati annunciati ad aprile, e hanno immediatamente goduto di un enorme successo. Non stupisce, dunque, che la compagnia dei mattoncini danesi abbia annunciato nelle scorse ore un ampliamento della gamma di prodotti LEGO Sonic con due nuovi BrickHeadz dedicati al porcospino blu e a Tails.

Il primo set è chiamato semplicemente LEGO BrickHeadz - Sonic the Hedgehog e, come da tradizione per i prodotti superdeformed della linea BrickHeadz viene venduto ad un prezzo davvero budget, pari a soli 9,99 Euro. La minifigure, composta da 139 pezzi e adatta ad un pubblico dai 10 anni in su, verrà lanciata il 1° settembre 2023 sul LEGO Store.



Il set punta a ricreare Sonic in versione "chibi-LEGO", proponendo un piccolo diorama con tanto di base di appoggio di colore nero e di replica in scala di un Super Anello, che il porcospino blu di SEGA può tenere in mano. La miniatura è alta 8 centimetri ed è un complemento perfetto per scrivanie, librerie e postazioni da gaming dedicate all'eroe dei videogiochi anni Novanta.



Anche il set LEGO BrickHeadz di Miles "Tails" Prowler uscirà il 1° settembre 2023 e sarà acquistabile sul LEGO Store al prezzo di 9,99 Euro. A differenza del diorama di Sonic, però, quello di Tails avrà soli 131 pezzi, una manciata in meno rispetto al set della mascotte SEGA. Anche questo prodotto, comunque, è adatto a un pubblico dai dieci anni di età a salire.



Come Sonic, anche Tails in versione BrickHeadz è un pezzo da esposizione, pensato più per i collezionisti e per mensole e scrivanie che per il gioco creativo. Nonostante ciò, anche Tails è stato dotato di un accessorio tematico, ovvero una chiave inglese che sostituisce l'anello di Sonic.