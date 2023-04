Anche Sonic entra nel mondo LEGO: annunciati ufficialmente i primi set!

Mentre il set LEGO Super Mario si arricchisce con Donkey Kong, un altro popolare brand videoludico si prepara a ricevere una versione a mattoncini. Stiamo parlando di Sonic, il porcospino blu di casa SEGA, che riceverà presto quattro set dedicati e che lo avranno per protagonista.

I quattro set, spiegano LEGO e SEGA, faranno parte della nuova linea LEGO Sonic The Hedgehog, e permetteranno agli appassionati, ai costruttori e ai collezionisti di mettere le mani su speciali versioni in mattoncini danesi di Sonic, Tails, Amy e del Dr. Eggman, giocando in iconiche ambientazioni come la Sfera di Velocità di Sonic, il Laboratorio di Tails, l'Isola del soccorso animale di Amy e, soprattutto, la famosissima Green Hill Zone.



Le specifiche dei quattro set sono le seguenti:

LEGO Sonic the Hedgehog Sfida della sfera di velocità di Sonic (76990):

Età: 7+



Pezzi: 292



Misure: la Speed Sphere misura oltre 40 cm in altezza, 14 cm in larghezza e 5 cm in profondità



Inclusi 3 personaggi e accessori: il set comprende Sonic the Hedgehog, l'iconico Moto bug Badnik, l'amico di Sonic Flicky e molti accessori per permettere il gioco di ruolo.



Prezzo: 29,99 €

LEGO Sonic the Hedgehog Laboratorio di Tails e Aereo Tornado

Età: 6+



Pezzi: 376



Misure: il laboratorio misura oltre 9 cm in altezza, 12 cm in larghezza e 9 cm in profondità



Inclusi 4 personaggi e accessori: questo set di azione comprende i personaggi di Sonic, Tails, Clucky, Buzz Bomber e molti accessori per il gioco di ruolo.



Prezzo: 42,99 €

LEGO Sonic the Hedgehog L'isola del soccorso animale di Amy (76992)

Età: 7+



Pezzi: 388



Misure: l'isola misura oltre 12 cm in altezza, 24 cm in larghezza e 17 cm in profondità



Inclusi 6 personaggi e accessori: il set comprende i personaggi di Amy, Tails, Crabmeat, Picky, Pocky e Flicky, più gli accessori per il gioco di ruolo.



Prezzo: 52,99 €

LEGO Sonic the Hedgehog Sfida del Giro della morte nella Green Hill Zone di Sonic (76994)

Età: 8+



Pezzi: 802



Misure: oltre 21 cm in altezza, 37 cm in larghezza e 19 cm in profondità



Inclusi 9 personaggi e accessori: il set comprende Sonic, Amy, Flicky, Becky, Pocky, Pecky, Dr. Eggman, oltre a Badniks Chopper e Newtron e molti accessori per il gioco di ruolo.



Prezzo: 104,99 €

I quattro set saranno disponibili al pubblico dal 1° agosto 2023, quando LEGO li metterà in commercio tramite il suo marketplace virtuale, nei LEGO Store e nei negozi di giocattoli. In più, i prodotti della linea Sonic The Hedgehog avranno elementi modulari e saranno caratterizzati da differenti misure e complessità, permettendo ai giocatori di costruire i propri livelli in cui far correre il porcospino blu e i suoi comprimari, creando ostacoli da far superare alla mascotte di SEGA tramite un apposito gioco di ruolo.



Grande entusiasmo per la collaborazione sia da parte di SEGA che da parte di LEGO, specie dopo il successo del set LEGO Ideas Green Hill Zone, lanciato nel 2021 dalle due aziende in partnership. "In SEGA, ci impegniamo a creare in collaborazione con i nostri partner, esperienze straordinarie che i fan possono apprezzare anche negli anni a venire", ha spiegato Ivo Gerscovich, Chief Business & Brand Officer di SEGA.



Frédéric Roland Andre, Designer del Gruppo LEGO, ha invece descritto i nuovi set dedicati a Sonic spiegando che "sono qualcosa di assolutamente nuovo! Questi set offrono la possibilità di vivere un’esperienza di costruzione nuova e ricca di azione. Sono particolarmente orgoglioso della Speed Sphere, perché è stata una bella sfida capire come far accelerare Sonic e interagire con ogni percorso. Sonic è noto per la sua velocità e per il modo in cui corre e salta attraverso i percorsi: le nostre creazioni non potevano essere statiche, per questo li abbiamo resi il più possibile ricchi di azione".