I soliti Rolling Stones: hanno annunciato il nuovo album su un giornale locale

Nonostante siano una delle band più importanti della storia della musica, i Rolling Stones continuano a stupire e divertire i fan. La band di Mick Jagger, orfana del batterista Charlie Watts scomparso da qualche anno, si è affidata ad un sistema piuttosto particolare per annunciare quello che sembra essere il nuovo album.

Gli Stones, infatti, hanno acquistato uno spazio pubblicitario sull’Hackney Gazzette, un giornale locale inglese dove questa mattina è comparsa la pagina che trovate in calce riguardante una pubblicità della “Hackney Diamonds”. Nella pubblicità si parla di una compagnia specializzata nella riparazione di vetro, e se ad una prima occhiata era passata praticamente inosservata, gli sguardi più attenti dei fan non hanno fatto altro che confermare le prime indiscrezioni: Jagger, Richards e Wood hanno effettivamente annunciato - a loro modo - il nuovo EP.

Nella fattispecie, gli indizi sono tanti: il punto sulla “i” di Diamonds contiene il logo con la linguaccia, ma non è tutto perchè nel testo sono contenuti vari indizi a molti dei successi principali della loro discografia: da Shattered a Gimme Shelter passando per (I Can’t Get No) Satisfaction.

I fan più attenti hanno anche notato che la scritta “Hackney Diamonds” è stata stampata utilizzando il font dell’album “Some Girls”. A condire il tutto ci pensa “EST. 1962”, l’anno della fondazione della band, ed il link che rimanda al sito dove sono presenti le condizioni di Universal Music che gestisce il catalogo della band.

Sulla data di uscita dell’album però ancora non sono emersi dettagli.