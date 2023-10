Fine dei sogni: Rihanna non ha in programma alcun tour per il 2024

L’half time show di Rihanna al Super Bowl aveva illuso molti, ma una fonte di alto livello ha confermato a Billboard US che la popstar non ha in programma alcun nuovo tour e non ci sarebbe nessun accordo con Live Nation.

La notizia era iniziata a circolare lo scorso weekend quando il Daily Mirror aveva riportato che Rihanna stava organizzando un grande tour mondiale per il 2024 e 2025 grazie ad un accordo da 39 milioni di Dollari siglato con il gigante della musica dal vivo Live Nation. Anche ET si era accodata a tali voci con un articolo in cui venivano riportati gli stessi rumor.

Tuttavia, una fonte di alto livello coinvolta in tali trattative parlando con Billboard ha affermato che la cifra è inventata e “Rihanna non ha confermato nessun tour”, motivo per cui non è stato comunicato nulla. La stessa fonte ha anche affermato che Rihanna, che è diventata madre per la seconda volta da poco, ancora non è impegnata in alcun progetto per il 2024 e non avrebbe nemmeno prenotato nessuna location per un eventuale tour. Dal momento che mancano pochi mesi al 2024, quindi, appare davvero impossibile vedere Rirì di nuovo sui palchi, a sette anni dal tour del 2016.