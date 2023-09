Sogni d'oro con il letto smart: monitora il sonno e si aggiusta da solo

Il sonno è una parte centrale della nostra vita, e la tecnologia può renderlo nettamente migliore. Dopo avervi parlato delle Ozlo Sleepbuds, le cuffie per dormire meglio, vi presentiamo il primo letto hi-tech al mondo, che garantisce il monitoraggio costante del sonno, l'aggiustamento automatico del materasso e la sveglia con vibrazione inclusa!

Stiamo parlando dell'ErgoSportive Bed, un letto smart pensato per garantire in ogni momento la massima qualità del vostro sonno. Realizzato da ErgoMotion e già disponibile online al prezzo di 3.599 Dollari (è vero: non si tratta certo di una bazzecola, ma ne vale la pena!), il letto rappresenta lo stato dell'arte delle tecnologie per dormire.



Per esempio, la testata è contornata da LED luminosi che cambiano automaticamente di colore e intensità a seconda del vostro ciclo sonno-veglia, aiutandovi ad addormentarvi o garantendovi la luce necessaria a guardarvi intorno la mattina, oppure permettendovi di andare in bagno di notte senza inciampare negli oggetti sul pavimento. Sempre nel letto troviamo poi delle porte USB di ricarica per smartphone, smartwatch e altri dispositivi.



Inoltre, il letto è completamente motorizzato e può assumere una pletora di forme diverse, perfette non solo per dormire, ma anche per leggere un buon libro e guardare la TV. Non solo: la forma del letto si adatta al vostro sonno con una serie di micromovimenti pensati per evitarvi di russare e per favorire la digestione, impedendo il reflusso dei succhi gastrici durante la notte. Tutte le posizioni del letto, poi, sono pienamente personalizzabili e possono essere impostate dall'utente, in modo da fargli assumere in un tocco l'inclinazione desiderata.



Benché arrivi con uno smartwatch Garmin come "bonus", l'ErgoSportive Bed ha tutte le funzioni di un orologio smart incluse nel materasso: esso misura il vostro ciclo del sonno e le sue fasi, tenendo anche sotto controllo i vostri parametri vitali senza che ci sia bisogno di alcun dispositivo indossabile. Utilizzando l'app di ErgoSportive, inoltre, potrete facilmente accedere ai dati raccolti dal letto e sincronizzarli con le altre app del vostro smartphone.