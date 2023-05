Hai mai sognato di avere un faro tutto tuo? Ora in America potresti!

Una chicca tutta Americana: moltissimi fari sono concessi all'asta o a costo zero. Il motivo? Le nuove tecnologie, come il GPS, hanno reso questi baluardi praticamente inutili al giorno d'oggi. Vediamo nel dettaglio come sarebbe possibile "appropriarsi" di un faro in America e quali soprattutto quali sono i principali.

Avreste mai pensato di possedere un faro? Esattamente: quelle magnifiche costruzioni che per anni hanno salvato marinai e navigatori (perché no, anche pirati) in tutti gli oceani, fino a diventare metafore di vita per le occasioni di salvezza in un momento buio... oggi risultano piuttosto obsoleti. Il motivo è banale, ma non scontato: le attuali tecnologie, come il GPS, rendono il loro originale scopo banalmente superfluo. Nonostante il fascino della luce nel buio, quindi, purtroppo molti di essi hanno dovuto chiudere i battenti e lasciare spazio alle nuove tecnologie di navigazione.

Sebbene per la Guardia Costiera siano ancora ottime guide per la navigazione, è innegabile che il modo di viaggiare via mare sia totalmente affidato alla tecnologia. Nonostante i progressi del XXI secolo, il loro fascino e l'attrazione verso queste affascinanti e monumentali costruzioni rimane: ecco perché molte persone decidono di acquisirli.

E se qualcosa non serve più, perché buttarne direttamente le chiavi e non metterlo all'asta?

Ecco perché, piuttosto che chiuderli definitivamente, in America è stata istituita un'iniziativa per rivalutarli e dar loro una nuova vita. L'idea nasce infatti dalla General Service Administration, al fine di preservare queste proprietà. Un altro dato non irrilevante è che dall'inizio degli anni 2000, già 150 fari sono stati assegnati, altri 100 messi all'asta e altri venduti, per un fatturato di circa 10 milioni di dollari. In sostanza: una scelta sia funzionale che conveniente.

Ad aggiudicarsi gratuitamente un'affascinante vista sul mare possono essere sia agenzie governative locali, organizzazioni no-profit, organizzazioni educative o enti che provvedano alla loro conservazione, per scopi educativi e/o culturali, tramite asta pubblica o concessione.

E se siete un ente interessato ad "avere un faro personale" e vi doveste casualmente trovare in America, al momento quelli ancora papabili (perlopiù a costo zero) sono:

il Playmouth Gurnet (Massachusetts)

il Warwick Neck (Warwick, Rhode Island)

il Lynde Point (Connecticut)

il Nobska (Falmouth, Massachusetts)

il Little Mark Island (Harpswell, Maine)

il Erie Harbor North Pier (Pennsylvania)



Che dire, un'ottima iniziativa, che sicuramente qualche tempo addietro avrebbe risparmiato la costruzione ad hoc, in Canada, di un vero faro per The Lighthouse (2019), e che speriamo possa diffondersi presto in tutto il mondo.