Sognate una proposta di matrimonio sul ponte del Titanic? Vi costerà 1 milione di euro

All'epoca della sua uscita, nell'ormai lontano 1997, il film Titanic ha senza alcun dubbio segnato un'intera generazione di spettatori, sognatori romantici che non hanno mai dimenticato la struggente storia di Jack e Rose. Ebbene a breve esisterà un modo per fare proposte di matrimonio sul famoso relitto del Titanic.

Può sembrare un pesce d'Aprile ma non lo è affatto, del resto giorno 1 è passato da un pezzo. L'agenzia ApoteoSurprise, specializzata proprio in proposte di matrimonio fuori dal comune, ha annunciato che a partire dall'estate 2023 offrirà un nuovo servizio da 1 milione di euro: un'immersione che permetterà al vostro innamorato di proporvi l'anello di fidanzamento proprio di fronte al celebre davanzale del Titanic che ha ispirato il film, ovviamente al suono della canzone My Heart Will Go On di Céline Dion (un matrimonio meno rock di quello proposto dai Maneskin).

Nella località balneare di St. John's, nella provincia canadese di Terranova e Labrador, la coppia di innamorati incontrerà l'equipaggio della spedizione e salirà a bordo della nave che - due giorni dopo - la porterà sul vero luogo dell'affondamento del Titanic. Il tutto avverrà dopo aver percorso 400 miglia nautiche nell'Oceano Atlantico settentrionale assieme a un capo spedizione e a due scienziati. Infine gli innamorati saliranno su un sommergibile ad alta tecnologia progettato per l'esplorazione di grandi profondità.

Per trovare il vero Titanic c'è bisogno di due ore di immersione, del resto il relitto si trova a 3.800 metri di profondità. Il sommergibile porterà gli innamorati lungo le mura d'acciaio della nave, passerà accanto agli oblò, vedrà il ponte passeggiata e le cabine degli ufficiali, infine al partire della canzone My Heart Will Go On saremo finalmente arrivati di fronte alla famosa balaustra che ha ispirato una scena storica del film di James Cameron. Non sarà una proposta di matrimonio economica ma l'effetto scenico è assicurato...