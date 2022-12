L'SMS compie 30 anni, ed è vivo e vegeto nonostante Whatsapp

Oggi 3 Dicembre 2022 l’SMS compie trent’anni, e continua a combattere nonostante la rivoluzione nei sistemi di comunicazione rappresentata dalle applicazioni di messaggistica istantanea come Whatsapp e Telegram, che ormai hanno preso il posto dei classici messaggi.

A battezzare l’SMS è l’ingegnere e programmatore britannico Neil Papworth, per augurare Buon Natale ad un collega nonostante lo scetticismo iniziale del pubblico sull’utilità dei “messaggini”. Ciò che è accaduto negli anni successivi è storia: l’SMS si è rivelato uno straordinario strumento di socialità ma anche di sicurezza, ed ancora oggi le banche lo utilizzano per inviare i codici di sicurezza o comunicazioni di sicurezza che non possono essere inviate via mail.

I dati sull’utilizzo dimostrano come le critiche iniziali furono tutt’altro che fondate: solo nel 1999 vennero inviati 17 miliardi di SMS, che diventano 250 miliardi nel 2002, 4.100 miliardi nel 2007 e 6.100 miliardi nel 2010.

Lo spartiacque importante è quello del 2009, quando debutta sul mercato Whatsapp, seguito poi negli anni successivi dai vari Viber, Facebook Messenger, iMessage, Telegram e simili. La gratuità di questi e la possibilità di inviare note vocali e contenuti multimediali sfruttando semplicemente la propria connessione ad internet riduce l’utilizzo degli SMS, che oggi pur essendo presenti in tutte le promozioni mobili degli operatori vengono sfruttati solo in casi estremi.

Pur non essendo il sistema più utilizzato, però, l’SMS continua a difendersi ed è saldamente al comando in ambito business, grazie alla sua affidabilità frutto di ormai 30 anni di test e sperimentazione.

I tempi delle Christmas o Summer Card con 100 SMS da inviare agli amici o delle catene sono lontani.