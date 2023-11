Gli Smashing Pumpkins tornano in Italia: al Lucca Summer Festival con Tom Morello!

Con l’avvicinarsi di Dicembre, continuano gli annunci dei cartelloni per i concerti che ci terranno compagnia in estate. Quest’oggi il Lucca Summer Festival ha annunciato un vero e proprio concerto evento che attirerà sicuramente migliaia di fan della musica al rock.

Il 6 Luglio 2024, in occasione del Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone saliranno sul palco gli Smashing Pumpkins, la storica band capitanata da Billy Corgan che porterà nel nostro paese il suo “The World Is a Vampire Tour 2024”.

A rendere il live ancora più imperdibile ci sarà lo special guest Tom Morello, storica chitarra dei Rage Against The Machine ed Audioslave che si esibirà in apertura di serata prima degli Smashing Pumpkins. Gli organizzatori hanno fatto sapere che si tratterà dell’unica data italiana del tour di Billy Corgan e co, motivo per cui se avete intenzione di andarli a vedere vi conviene prendere i biglietti rapidamente.

Proprio per quanto riguarda i biglietti, gli organizzatori hanno fatto sapere che potranno essere acquistati da venerdì 1 Dicembre 2023 su luccasummerfestival.it.

Anche Ed Sheeran farà tappa al Lucca Summer Festival nel 2024, con una doppia data in programma 8 e 9 Giugno 2024. Il cartellone prevede anche la presenza di Calcutta, Toto e Diana Krall.