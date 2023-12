Tra smartphone di design e abbigliamento: il DNA di Nothing è nello stile

Criptico come sempre, misterioso come non mai: il nuovo video di Nothing lancia un guanto di sfida a chi non è abituato a pensare fuori dagli schemi. Per un brand che punta tanto sullo stile e sulla comunicazione, poi, questo annuncio era solo questione di tempo.

Il filmato da appena un minuto e 14 secondi che presenta al mondo Nothing Apparel offre tanti indizi ma ben poche certezze. Ma se la birra targata Nothing è diventata realtà, non è difficile pensare che la stessa sorte toccherà anche a vestiti e accessori.

È dunque questa la mossa a sorpresa di Carl Pei, il vulcanico co-fondatore di OnePlus e ora al timone del suo adorato niente, che in realtà nasconde molto più di quanto possa suggerire il nome e che forse non è mai stato così lontano dalla filosofia che il brand voleva proporre all'inizio.

Nonostante i rumor su un possibile Nothing (2a), quindi, il prossimo appuntamento non sarà affatto con un dispositivo elettronico: "Nothing Apparel. Abbigliamento da lavoro che vorremmo continuare a indossare dopo aver finito di lavorare". Con questa didascalia e nient'altro il team annuncia l'evento che si terrà "giovedì prossimo" - il 7 dicembre 2023 alle 12:00 - in cui sapremo certamente di più sull'ultima folle idea di design del brand.

Per attivare le notifiche potete registrarvi sul sito ufficiale. In cima a questa notizia, invece, trovate il player con il video ufficiale.



Una cosa è certa: almeno il taschino è trasparente!