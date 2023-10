Smart working e casa ad un Euro: l'iniziativa del comune sardo fa il giro del mondo

Sta avendo un eco importante, soprattutto sulla stampa internazionale, l’iniziativa “Work from Ollolai/Traballa dae Ollolai”, un nuovo bando pubblicato dal piccolo comune della provincia di Nuoro che per favorire la ripopolazione del paese garantisce una serie di incentivi a coloro che decidono di lavorare da remoto.

Il bando, ideato dal sindaco Francesco Columbu, è stato promosso in collaborazione di un’associazione locale ed è rivolto ai così detti nomadi digitali che possono lavorare in smart working da qualsiasi parte del mondo. Coloro che decidono di aderire, potranno ottenere una serie di vantaggi importanti, tra cui la possibilità di abitare in una delle case alla cifra simbolica di un solo Euro al mese, sostenendo però in cambio le spese di ristrutturazione.

Come si può leggere sul sito di Work From Ollolai, “durante il tuo soggiorno avrai l'opportunità di immergerti nello stile di vita e nella cultura della Zona Blu, una delle cinque aree del pianeta con un'alta concentrazione di individui che vivono oltre i 100 anni. Potrai anche sperimentare la vicinanza alla natura incontaminata, assaporare una cucina deliziosa ed esplorare le incredibili spiagge vicine”.

Nella faq si legge che al momento il soggiorno massimo è di un mese, ma i gestori valuteranno caso per caso le richieste più lunghe. Dell’iniziativa ha parlato anche CNBC, e secondo i primi dati sarebbero arrivate già migliaia di richieste da tutto il mondo.