Altro che Smart Band, questo letto Smart è il 'sogno' dei tech-addicted

Nell'era dei dispositivi Smart e della domotica era chiaramente solo questione di tempo prima di dare un'occhiata a un prodotto di questo tipo: il letto ErgoSportive di Ergomotion è un letto smart connesso, motorizzato ed ergonomico, oltre a offrire un Garmin in omaggio.

Si tratta di un letto pensato non solo per gli sportivi, ma per il benessere in generale, ergonomico e che promette di migliorare il recupero e il riposo, oltre a essere regolabile e ad integrare tecnologie di monitoraggio. Il letto smart di Ergomotion può regolare automaticamente le zone di testa e piedi ed è dotato di sleep tracker per misurare il ciclo del sonno, le fasi e i movimenti, di sistema anti-russamento e di una sveglia incorporata ben poco tradizionale, ovvero un sistema di delicate spinte che ci sveglia delicatamente invece di sparare una suoneria a massimo volume. Il materasso è in memory foam e il rivestimento è in carbone di bambù per ridurre l'accumulo del sudore.

Ovviamente nel 2023 non poteva mancare anche una testiera con LED integrati e una serie di porte USB per la ricarica dei propri smart device.

Il prezzo non è certamente per tutti, parliamo di 3.600 dollari senza sconti. Purtroppo, allo stato attuale la compagnia spedisce solo in Germania, Belgio e Olanda.