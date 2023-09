Small Giant, ecco il mix per hamburger e polpette a base di insetti!

La proposta di Small Giants sta letteralmente sconvolgendo il mercato con proposte gustose dalle materie prime che dalle nostre parti potrebbero esserlo un po' meno: stiamo parlando delle farine di insetti, con cui l'azienda italiana produce snack e non solo.

L'ultima trovata del brand, infatti, consente di portare a tavola finalmente anche una materia prima lavorata in grado di sostituire un secondo a tutti gli effetti.

Easy Mix Per Burger, come suggerisce il nome, è un preparato da idratare che, una volta pronto, può essere assimilato per aspetto e consistenza a quello del macinato classico di carne, ottimo per impastare hamburger o polpette o per ricreare le proprie ricette preferite a un impatto ambientale decisamente ridotto. Esistono due flavour in particolare, il Gusto Pollo e il Gusto Manzo. Il set, attualmente in sconto a 29,99 euro invece di 31,98 euro, include quattro confezioni da 140 grammi ciascuna, due per gusto. Con una singola busta da 140 grammi opportunamente reidratata si otterrà impasto equivalente a quello di 400 grammi di macinato, pari a circa quattro hamburger piccoli o due grandi, ma Small Giant lo definisce come pari a quattro porzioni.

La materia prima del preparato è farina di larve di Buffalo Worms che, secondo l'azienda, "aggiunge il tipico gusto umami al mix, insieme a un notevole apporto proteico e di micronutrienti", oltre a offrire proteine di alta qualità e tutti gli amminoacidi essenziali. In ottica sostenibilità, oltretutto, Small Giants si impegna anche a compensare tutta la plastica prodotta per il confezionamento, mentre usando la materia prima a base di insetti si riescono ad abbattere quasi del tutto le emissioni di gas serra.