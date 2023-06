Slipknot: Craig Jones lascia la band e spunta un nuovo misterioso membro

Con un comunicato pubblicato sulle pagine ufficiali della band, gli Slipknot hanno annunciato l’uscita dal gruppo del tastierista Craig Jones a cui è stato augurato il meglio per il futuro.

Jones era uno dei membri storici della band, essendo entrato negli Slipknot nel 1996 per sostituire il chitarrista Donnie Steele.

L’uscita dalla band di Jones non ha però interrotto gli impegni della band, che si è esibita regolarmente al Nova Rock in Austria nella serata di ieri 7 Giugno 2023. Nelle foto il tastierista è stato sostituito da un nuovo misterioso band che è presente anche in alcune fotografie: la maschera però non lascia intuire la sua identità.

Al concerto non ha preso parte nemmeno Shawn Crahan “Clown”, che è tornato negli USA per assistere la moglie malata.

Di seguito la setlist del concerto:

The Blister Exists

The Dying Song (Time to Sing)

Liberate

Yen

Psychosocial

The Devil in I

The Heretic Anthem

Eyeless

Wait and Bleed

Unsainted

Snuff

Purity

People = Shit

Surfacing

Duality

Spit It Out

Nei prossimi mesi, Corey Taylor pubblicherà il suo nuovo album solista che è già stato anticipato dal singolo “Beyond”. A tal proposito, ricordate quando Corey Taylor buttò lo smartphone ad un fan durante un concerto?

Ovviamente vi aggiorneremo qualora gli Slipknot dovessero svelare ulteriori informazioni sul nuovo tastierista: non è chiaro se si tratti di un turnista oppure se entrerà a pieno regime nella band.