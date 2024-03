Slash ha accompagnato Ryan Gosling agli Oscar su 'I'm just Ken': il video è già virale

C’è stato anche Slash tra i protagonisti degli Oscar della scorsa notte (qui trovate la lista dei vincitori degli Oscar 2024). Il leggendario chitarrista dei Guns N’Roses ha infatti raggiunto Ryan Gosling sul palco per uno dei momenti più attesi ed amati dell’intera cerimonia.

Come si può vedere nella clip presente in calce, l’attore di Barbie stava cantando “I’m Just Ken”, che è diventato il tormentone estivo grazie al film di Greta Gerwig al punto che è stato anche candidato per la statuetta di migliore canzone originale, quando è stato raggiunto sul palco da Slash. Il chitarrista, con il suo classico ed iconico look, è comparso a sorpresa sul palco per suonare l’ultima parte della canzone, con tanto di assolo in pieno stile Slash.

Ryan Gosling è apparso visibilmente divertito, e si è concesso anche un breve giro tra il pubblico per far cantare anche Greta Gerwig, Margot Robbie ed Emma Stone, che erano in prima fila per assistere alla premiazione. Ed ora c’è già chi sui social chiede a gran voce la canzone su Spotify e le altre piattaforme di streaming: sul canale YouTube di Deadline hollywood il video ha raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni in meno di 9 ore.