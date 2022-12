Skyscanner svela le previsioni di viaggio per il 2023: tante opzioni low-cost

Per raggiungere le 30 destinazioni da sogno per il 2023 consigliate da Lonely Planet serve una pianificazione attenta delle vacanze e, di questi tempi, è meglio puntare al risparmio. In Italia c’è già qualcuno che si sta preparando a viaggi “budget friendly”: pronti a scoprire le previsioni di viaggio del 2023?

Grazie a Skyscanner scopriamo che i cittadini italiani non intendono demordere: desiderano anzi un nuovo anno ricco di esperienze mai vissute, nonostante l’incertezza economica. Pensate che il 71% degli intervistati prevede di spendere la stessa quantità di denaro, se non di più per volare all’estero, ma in maniera differente: prima di tutto, si saluta la tintarella e si sposta lo sguardo verso tour di località storiche o trekking, evitando i picchi di prezzo delle destinazioni balneari per nutrire corpo e mente con nuovi stimoli, aria fresca e luoghi mai visitati.

Il 90% dei viaggiatori sta considerando di evitare agenzie di viaggi, affidandosi al proprio smartphone per prenotare hotel, muoversi tra le città e scoprire strade inesplorate: non si può dire di no allo spirito di avventura! Un terzo degli intervistati, invece, sta prendendo in considerazione l'idea di compiere un viaggio in solitaria il prossimo anno, per staccare completamente la spina ed esplorare un altro lato di sé.

Quali sono le mete più popolari nelle ricerche di Skyscanner? Al primo posto tra le famiglie si colloca Nizza, seguita da Abu Dhabi e Cork. Le coppie, invece, preferiscono Medio Oriente e Nord Africa: la meta più cercata in assoluto è Agadir, in Marocco, accompagnata nella Top 3 da Gedda, in Arabia Saudita, e da Alessandria d’Egitto.

La parola d’ordine delle vacanze del 2023 resta “sostenibilità”: il 28% degli intervistati a livello globale vuole vivere un’esperienza che non rechi danno all'ambiente, evitando anche le mete più amate a favore di destinazioni alternative più economiche e dall'impatto ambientale minore.

Skyscanner evidenzia infine un aumento di nomadi digitali: il 77% preferisce le vacanze con la spina staccata dal lavoro; eppure, una percentuale importante preferisce lavorare viaggiando poiché “permette di trascorrere più tempo nella destinazione”. Una scelta insolita, ma sempre più popolare soprattutto tra i giovani.