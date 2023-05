Sky Italia festeggia 20 anni con un grande evento il 14 e 15 Giugno a Milano

In occasione dei suoi primi 20 anni in Italia, Sky ha annunciato un grande evento che si terrà il 14 e 15 Giugno 2023 prossimo a Milano, nella cornice della Sala delle Cariatidi del Palazzo Reale che per l’occasione si trasformerà in uno studio televisivo.

La pay tv proporrà interviste ed approfondimenti con personalità provenienti dal mondo della politica, economia, sport, cultura, industria, scienza e spettacolo.

Prevista la presenza del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, ma anche della stella dell’NBA Paolo Banchero, oltre che dei tre giudici di Masterchef Italia Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Confermata anche la presenza della Gialappa’s Band, della Presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, del regista Matteo Garrone, la campionessa olimpica di sci Sofia Goggia, il presentatore e scrittore Carlo Lucarelli, la neo segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, la Presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, la campionessa olimpica di salto in alto a Mosca 1980 Sara Simeoni, il regista di Gomorra Stefano Sollima, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, la campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali e la campionessa paralimpica Bebe Vio.

Sky ha comunque spiegato che nei prossimi giorni saranno annunciati altri ospiti. L’evento è gratuito ed aperto al pubblico e per partecipare in presenza si può effettuare l’iscrizione su SkyTg24 e sul sito di Sky Sport. L’evento comunque sarà trasmesso in diretta sui canali tv e digital di Sky TG24 e Sky Sport.