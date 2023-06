I Sigur Rós pubblicano a sorpresa il nuovo album Átta: a luglio quattro concerti in Italia

In pieno stile Sigur Rós, ed a pochi giorni dal singolo “Blóðberg”, il gruppo islandese è tornato sulle principali piattaforme di streaming con il nuovo album “Átta”, composto da dieci brani e descritto come il lavoro più intimo ed emotivo.

Átta arriva a dieci anni di distanza da Kveikur e segna il ritorno nella band di Kjartan Sveinsson, il polistrumentista che era uscito dai Sigur Rós nel 2012 dopo che si era unito alla band del 1998. Si tratta di un ritorno importante visto che nei 14 anni in cui aveva lavorato con il gruppo era stato il responsabile degli arrangiamenti orchestrali.

L’album è stato registrato in più continenti: i Sigur Rós raccontano che il lavoro è iniziato nello studio di Sudlaugin, per continuare negli iconici Abbey Road Studios nel Regno Unito e poi spostarsi negli USA.

Di seguito la tracklist:

Glóð Blóðberg Skel Klettur Mór Andrá Gold Ylur Fall 8

I Sigur Rós torneranno in Italia a Luglio con ben quattro tappe: il 9 si esibiranno all’Auditorium Parco della Musica di Roma in occasione del Roma Summer Fest 2023, l’11 invece si spostesranno al Faro Borbonico del Porto di Bari per il Locus Festival, mentre il 12 sarà la volta del Lucca Summer Festival ed il 13 a Mantova in Piazza Sordello. I biglietti sono in vendita su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.