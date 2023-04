Signore e signori, sembra che la birra di Nothing non sia uno scherzo

Andate tranquilli: anche quest'anno il periodo del pesce d'aprile è finito nel dimenticatoio (anche se potreste voler recuperare l'IA Boomer). Niente più scherzi, dunque, neanche da Nothing. Sappiamo cosa state pensando, ma no: a quanto pare la birra di Nothing non è uno scherzo.

Le cose sono infatti due: o Nothing sta portando avanti molto più del dovuto il tutto oppure Carl Pei e soci hanno veramente l'intenzione di spedire lattine di birra un po' in tutto il mondo. Stando a quanto si può vedere ancora oggi sul sito Web ufficiale italiano di Nothing, ciò che viene da pensare è che alla fine della fiera il tutto stia per avvenire veramente.

Nella homepage del portale Nothing si legge infatti che "questo non è uno scherzo". Il tutto seguito da "No, davvero. Abbiamo fatto una birra. Ed è buona. Presentazione di Beer (5.1%). Scopri come l'abbiamo fatta. E iscriviti per ricevere aggiornamenti esclusivi". Provando dunque a iscriversi per gustare la bevanda più in hype del momento (passateci la battuta, suvvia), si ottengono maggiori informazioni in merito a ciò a cui si fa riferimento.



Sembra che Beer (5.1%), questo il nome della birra con tanto di indicazione ABV (Alcol per volume), sia in arrivo nell'estate 2023 (o comunque entro fine anno). Di mezzo c'è una "collaborazione con un birrificio indipendente in Galles chiamato Freetime Beer Co", fanno sapere quelli di Nothing. Per un prodotto del genere ci vuole però uno slogan. Detto, fatto: "Pura, non filtrata. Fatto con riso. Tecnicamente rinfrescante".

Gli ingredienti sono "acqua, riso, orzo maltato, luppolo e lievito", mentre il gusto è "lager di riso e non filtrato con note sottili di pera". Indispensabili poi le indicazioni relative alle dimensioni della lattina, che vede un'altezza di 115 mm e un diametro di 66 mm. Sembra che ciò che arriverà a casa di coloro che ordineranno il tutto sarà un pacchetto di quattro lattine.

Per iscriversi e ricevere aggiornamenti sul prodotto e su Nothing in generale al proprio indirizzo di posta elettronica bisogna chiaramente avere più di 18 anni. Certo, il dubbio sul fatto che tutto avvenga o meno è ancora un po' presente, ma in caso noi ci siamo. Se ve lo state chiedendo, sì: tra le FAQ legate al prodotto si sembrerebbero anche eventualmente cercare bar interessati a stoccare Beer (5.1%).



Si legge poi, volendo credere al brand, che nel 2024 arriverà una versione senza alcol e che ci sarà un'esperienza legata all'app Nothing X. Ci vogliamo credere? Dai: anche portali esteri come Gizmodo sembrano crederci, quindi facciamolo.