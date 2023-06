Shining come non lo avete mai visto: il capolavoro di Kubrick è fatto di LEGO!

Lo sapevate che Shining potrebbe diventare una pièce teatrale con Ben Stiller per protagonista? Se anche voi non vedete affatto bene l'interprete di Derek Zoolander nei panni di Jack Torrance, potete rifarvi gli occhi insieme a noi dando un'occhiata al trailer di The Shining in versione LEGO.

Il video è stato pubblicato da Wim Laroy su YouTube, ma potete vederlo anche in cima a questa notizia. Laroy ha impiegato ben tre anni, dal 2017 al 2020, per creare il suo trailer di una fantomatica versione LEGO di Shining, che dura solamente due minuti e 47 secondi. L'idea alla base del progetto era quella di usare i giocattoli con cui lo Youtuber giocava da bambino per mettere in scena le inquietanti atmosfere di Shining e dell'Overlook Hotel.



Laroy ha infatti spiegato ai microfoni di Fastcompany che "c'è qualcosa nel vedere i giocattoli che prendono vita e si fanno cose indicibili l'un l'altro che mi fa apprezzare così tanto questo lavoro". Insomma, il concept dietro al video era quello di realizzare una versione contorta, grottesca e disturbata di Toy Story. Proprio Shining, un capolavoro dell'horror moderno tanto nella letteratura quanto nel cinema, ha fatto da base perfetta per l'obiettivo dello Youtuber.



Wim Laroy non è un animatore professionista, anche se dalla qualità del progetto che ha realizzato si potrebbe dire il contraro: di giorno tecnico di laboratorio, il content creator si è appassionato ai LEGO nel 2012, quando ha ricevuto un set del Signore degli Anelli. Nel 2017, poi, ha deciso di riesumare una vecchia passione, quella per i film in stop motion, per combinarla con quella per i mattoncini danesi.



Il corto di Wim Laroy conta 10.000 pezzi diversi ed è stato realizzato nel giro di 60 ore, spalmate su tre settimane di riprese effettive: il lavoro di progettazione dei singoli ambienti, delle costruzioni e delle inquadrature, però, è stato molto più lungo, con una durata pari ad almeno tre anni.