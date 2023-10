Ed Sheeran torna in Italia con un'unica imperdibile data nel 2024: le info per i biglietti

Il 2024 sarà un anno di grande musica pop nel nostro paese. A meno di un mese dalla doppia data di Taylor Swift a San Siro, farà tappa in Italia anche Ed Sheeran con il suo “+-=÷x Tour”, per cui oggi è stata annunciata un’unica imperdibile data.

La popstar britannica, nella fattispecie, farà tappa al Lucca Summer Festival l’8 Giugno 2024, presso l’Area delle Mura Storiche.

I biglietti per assistere all’evento saranno disponibili in presale esclusiva di Radio 105 dalle ore 9 di mercoledì 18 Ottobre alle 23:59 di giovedì 19 Ottobre. Allo scopo di combattere il bagarinaggio ed il secondary ticketing, è stato posto un limite massimo di 2 biglietti per ciascun account.

La vendita generale su Ticketone e tramite call center partirà alle ore 11 di venerdì 20 Ottobre 2023. Gli organizzatori fanno sapere che la disponibilità dei biglietti sarà limitata e per tale ragione raccomandano di collegarsi sul sito web agli orari indicati, sebbene non sia garantito l’acquisto. Ancora nessuna indicazione sui settori e sui prezzi dei ticket.