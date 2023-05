Ed Sheeran raddoppia: nuove tour in teatro insieme al Mathematics Tour 2023

Mentre il tour mondiale dei Metallica è ai nastri di partenza, anche Ed Sheeran si prepara a tornare sul palco ma in maniera particolarmente selezionata, con un tour limitato nelle date e nelle location, con la partecipazione di Ben Kweller.

Il cantautore inglese ha deciso di concentrarsi sul Nord America per l'estate del 2023, con diverse tappe statunitensi e canadesi, in vari teatri per spettacoli fortemente ridimensionati.

Si parte il 19 maggio dalla Florida, dove Sheeran aprirà il tour alla Ruth Eckerd Hall di Clearwater, mentre l'ultima data sarà sulla sponda opposta degli States, allo Shrine Auditorium di Los Angeles il 22 settembre.

In totale ci saranno 14 fermate per il Subtract Tour, di cui 12 negli USA e 2 in Canada, nello specifico il 16 giugno all'History di Toronto e il 1 settembre al Queen Elizabeth Theatre di Vancouver.

L'intero spettacolo si svolgerà parallelamente al Mathematics Tour, con quest'ultimo che invece abbraccerà le folle degli stadi americani il giorno successivo degli spettacoli del Subtract Tour, quasi sempre nelle stesse città.

Oltre agli spettacoli dal vivo, ci saranno anche le Subtract Experience Pop-Up, date esclusive in cui si potrà approfondire il concept del nuovo album e acquistare merchandising esclusivo o copie autografate dal 5 al 7 maggio a New York, Los Angeles, Boston, Chicago e Dallas.