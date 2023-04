Ed Sheeran pubblca 'Boat', il singolo d'apertura del nuovo album in uscita a Maggio

A poche settimane dal lancio di “- (Subtract)”, Ed Sheeran torna con il nuovo singolo “Boat” che aprirà la tracklist dell’ultima fatica del cantautore. Il singolo è già disponibile in streaming ed è stato spiegato dallo stesso Sheeran su Instagram.

Il giovane cantante ha affermato che Boat funge da metafora della depressione ed è la prima canzone che ha scritto e finito per Subtract. L’intero disco, che va a chiudere la sua saga matematica, è acustico ed è frutto di un lavoro intimo che come svelato da Ed Sheeran è durato dieci anni.

Con il primo singolo “Eyes Closed”, il britannico ha raccontato la morte di un amico e la diagnosi di tumore alla moglie. Tutto l’album si preannuncia essere molto personale e sarà anticipato da un documentario in quattro parti, “Ed Sheeran: The Sum of it All”, che sarà pubblicato su Disney+ dal 3 Maggio 2023.

Non ci sono invece novità sul singolo frutto della collaborazione tra Ed Sheeran ed i Cradle of Flith.

Di seguito il testo di Boat:

Came in through the embers

Stayed out for the breeze

I need to feel elements to remind me

There’s beauty when it’s bleak

Stuck out long before lights down

What do I breathe? Oh, I know

The more that I love, the less that I feel

The times that I jumped never were real

They say that all scars will heal, but I know

Maybe I won’t

But the waves won’t break my boat

But the waves won’t brеak my boat

Stones crashed on the boardwalk

Wind rushеd through the trees

I’ll keep my eyes peeled

The memories always fall short

Of what we could’ve been

Let that long for last call

What do I need? Oh, I know

The more that I love, the less that I feel

The times that I jumped never were real

They say that all scars will heal, but I know

Maybe I won’t

But the waves won’t break my boat

But the waves won’t break my boat

The more that I love, the less that I feel

The times that I jumped never were real

They say that all scars will heal, but I know

Or maybe I won’t

And the waves won’t break my boat