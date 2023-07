Ed Sheeran: esibizione a sorpresa ad un saggio scolastico a Boston, ancora una volta

Dopo i concerti a sorpresa di Ed Sheeran ad Hobbiton, l’artista britannico ha “colpito ancora”. Qualche ora prima del suo concerto in programma al Gillette Stadium di Doxborough, Ed Sheeran si è esibito a sorpresa al Boston Music Project Youth Group.

Il 32enne, infatti, si è fermato al Tobin Community Center di Boston per suonare insieme ai giovani musicisti che stavano tenendo un saggio scolastico. Come si può vedere nella clip, che trovate in calce e che è stata pubblicata dallo stesso Sheeran su Instagram, all’inizio ha cantato “The Hills of Aberfeldy” tratta dal suo nuovo album Subtract.

“Ragazzi siete fantastici. Grazie per avermi permesso di suonare con voi”, ha aggiunto successivamente al microfono, prima di congedarsi e scattare una foto di gruppo di ragazzi che l’ha accompagnato anche sulle note di “Eyes Closed”.

“Ho suonato con Ed Sheeran, è stato davvero fantastico. Mi sono divertito molto. E mi ha regalato una chitarra davvero fantastica e l’ha autografata“, ha affermato un ragazzo, mentre mostrava il suo nuovo strumento autografato.

Alcuni filmati emersi sul web hanno anche mostrato Ed Sheeran seduto sull’erba mentre chiacchierava con il pubblico di giovani, a cui ha regalato un momento che difficilmente dimenticheranno.

“È stato molto divertente. Adoro suonare con ragazzini che si stanno approcciando alla musica per la prima volta, è fantastico” ha affermato poco dopo Sheeran.