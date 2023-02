Ed Sheeran cuore d'oro: concerti a sorpresa a Hobbiton e in alcune scuole

Ed Sheeran è un fan di lunga data de Il Signore degli Anelli e del fantasy non è una novità e lo dimostrano anche il suo cameo in Game of Thrones. Il cantautore ha però voluto ricordarlo a tutti con un concerto a sorpresa sul set cinematografico di Hobbiton.

Il set, all’aperto, appare nei film de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Come mostrato in una clip che sta facendo il giro del web, il cantautore irlandese che in questi giorni è in tour in Nuova Zelanda ha fatto una piccola deviazione per esibirsi sul set cinematografico utilizzato anche per la trilogia di Lo Hobbit.

Chitarra in mano, felpa, bermuda e cappellino, Ed Sheeran si è fermato al The Green Dragon In dove ha intonato “I See Fire” del 2013. Le sorprese però non sono finite qui, perchè Sheeran poco dopo ha anche fatto una sorpresa agli alunni delle scuole Kōwhai Intermediate e Manurewa Intermediate di Auckland, i cui filmati sono finiti anche sulla stampa locale.

Non si tratta di una prima volta e Sheeran non è nuovo a sorprese di questo tipo: qualche anno fa il cantante aveva stupito per aver suonato alcune sue hit ad alcuni matrimoni, a dimostrazione del suo cuore d’oro.