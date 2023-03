Ed Sheeran con i Cradle of Flith: la collab che nessuno si aspettava

Ed Sheeran ed i Cradle of Flith sono il giorno e la notte. Da una parte un’icona della musica pop contemporanea, e dall’altra una band del filone black metal tra le più importanti del panorama. Cosa hanno in comune? Nulla. E proprio per questo la notizia di una collaborazione è giunta come un fulmine a ciel sereno.

Tutto risale a qualche anno fa, quando Ed Sheeran ha manifestato il proprio amore per la musica metal. Una dichiarazione che ha immediatamente attivato Dani Flith dei Cradle of Flith, che si è messo in contatto con la popstar per iniziare una collaborazione interrotta momentaneamente a causa della nascita della secondogenita di Sheeran.

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare della questione con degli aggiornamenti molto interessanti. Flith ha concesso un’intervista a LouderSound dove ha confermato che i Cradle e Sheeran stanno collaborando e quest’ultimo ha già “registrato tutte le sue parti”.

Addirittura, si parla di una pubblicazione del singolo - per scopi benefici - già entro l’estate. Il frontman della band inglese ha affermato che “devo solo aggiungere il basso e la mia voce. Lo farò dopo Pasqua, quando torno in Inghilterra.

Ma come sarà la canzone? “Con un ritmo esplosivo, ma proprio come ci si aspetterebbe se si riesce ad immaginare Ed Sheeran con i Cradle of Flith. Lui suonerà la chitarra acustica, ma in heavy”. Non vediamo l’ora di ascoltarlo.

Prossimamente Ed Sheeran approderà anche su Disney+ con una serie tv ad esso dedicato, chissà che non si parli anche di questa strana collab.