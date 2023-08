Shaquille O'Neal a quanto pare non è niente male nella Dubstep

Forse "qualcuno" lo ricorderà per l'Oro di Atlanta '96 o forse per le sue oltre 500 presenze in NBA con la maglia dei Lakers, ma quel che è certo è che oggi Shaquille O'Neal è un uomo nuovo, rinato nell'arte e nella musica.

Dapprima noto come dubstep dad, Shaq spadroneggia l'arte dei DJ almeno dai primi anni '90 e suona pubblicamente almeno dal 2015 con il soprannome di DJ Diesel, lo stesso utilizzato per lanciare il suo nuovo album "Gorilla Warfare" a cavallo tra EDM, rock e hip-hop e composto da 10 tracce. Si tratta di un album collaborativo, prodotto e confezionato insieme ad altri artisti dello spazio EDM (e non solo) più o meno noti come Rated R, Jessica Audiffred, VRG & Blackway e CELO. L'album è stato rilasciato il 18 agosto ed è disponibile per l'ascolto su Monstercat.

In particolare, l'ex-cestista ha raccontato ai microfoni di Variety di essere rimasto piacevolmente stupito dall'energia emanata dalla Audiffred, avvisando che "tutti dovrebbero averne paura. Va forte!".

Curiosa anche la strategia di marketing adottata per la distribuzione dell'album, cioè praticamente nessuna: O'Neill spiega che avrebbe potuto tranquillamente affidare la promozione a qualche azienda specializzata ma semplicemente non era sua intenzione farlo, poiché la sua urgenza creativa l'ha spinto anche a sentire il bisogno di guadagnarsi il rispetto della gente come DJ Diesel senza percorsi facilitati.