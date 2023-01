Una sfida da un milione di dollari: GoPro lancia una nuova Million Dollar Challenge

Un’impresa da un milione di dollari: spesso utilizzata come frase fatta, questa espressione è stata trasformata da GoPro un’assoluta realtà - per il quinto anno consecutivo infatti l’azienda americana ha aperto le iscrizioni della Million Dollar Challenge.

Non conoscete ancora GoPro? Si tratta dell’azienda divenuta famosa per le sue versatili action cam, piccole telecamere ultra portatili perfette per filmare imprese eccezionali. Milioni di utenti nel mondo utilizzano quotidianamente le GoPro per filmare luoghi mozzafiato e momenti memorabili, perché dunque non creare un concorso sui contenuti migliori della community? Per partecipare quest’anno è necessario possedere una nuova HERO11 Black oppure una HERO11 Black Mini, le ultime action cam della compagnia americana.

Per iscriversi alla Million Dollar Challenge basta registrarsi sul sito ufficiale GoPro e successivamente caricare le clip con le quali si intende partecipare. Quest’anno inoltre è possibile caricare i filmati anche tramite l’app Quik, l’applicazione GoPro per il montaggio video. Le candidature chiuderanno il 3 aprile 2023 alle 8:59 del mattino, i vincitori della challenge potranno aggiudicarsi una parte del montepremi da un milione di dollari e apparire nel video highlight finale. Se non avete ancora il vostro contenuto perfetto avete dunque tempo fino ad aprile per realizzare un video da sogno con le nuove GoPro, per avere qualche spunto date un’occhiata alla Million Dollar Challenge dello scorso anno dedicata alla GoPro HERO10 Black.