Sfera Ebbasta supera se stesso: X2VR è l'album più ascoltato in 24 ore su Spotify

Il nuovo progetto di Sfera Ebbasta, X2VR, disponibile nei negozi di dischi e sulle piattaforme di streaming dallo scorso venerdì, è già in successo incredibile come ampiamente previsto. A conferma di ciò arrivano due dati esplicativi che faranno contenti i fan del trapper di Cinisello Balsamo.

“X2VR” infatti ha superato “Famoso”, l’album pubblicato nel 2020 da Sfera Ebbasta, ed è diventato l’album più ascoltato di sempre in 24 ore su Spotify con oltre 18 milioni di stream. A giudicare dai dati, non c’è una traccia che sta spiccando sulle altre in termini di ascolto: tutte le 12 canzoni infatti stanno registrando numeri importanti e sono entrate nella Top 200 Global di Spotify, facendo diventare Sfera Ebbasta l’unico europeo ad essere presente nella top ten degli artisti più ascoltati al mondo. In Italia, ovviamente, è primo.

Ma non è tutto, perchè i biglietti per il concerto che Sfera Ebbasta terrà a San Siro il 24 Giugno 2024 sono andati sold out nel giro di pochi minuti e sono già introvabili.

Se il buongiorno si vede dal mattino, insomma, X2VR ha tutte le carte in regole per diventare uno degli album di maggior successo della storia della musica rap italiana e sicuramente ne continueremo a parlare anche nel corso delle prossime settimane.