A una settimana da Sanremo 2023 quanto vale il profilo Instagram di Amadeus?

È passata una settimana esatta dal lancio del profilo Instagram di Amadeus sul palco di Sanremo 2023 e l’account del direttore artistico e presentatore delle quattro edizioni della kermesse da record conta 1,8 milioni di follower, probabilmente un record per il nostro paese.

Nonostante l’apertura avvenuta a tarda notte dalle mani dell’influencer più popolare del mondo, Chiara Ferragni, l’account Amadeusono ha subito superato i 600mila follower e nei giorni del Festival ha rapidamente tagliato la quota del milione, un traguardo festeggiato sul palco di Sanremo insieme ad Andrea Deloglu e Jody Cecchetto.

L’argomento del profilo Instagram di Amadeus è stato ricorrente nel corso delle cinque serate di Festival, tra richieste di follow, dirette con Fiorello, dirette finite male (nella tasca) e sfide con Gianni Morandi. Ma quanto può valere tale profilo?

Ovviamente è impossibile calcolarlo con esattezza, dal momento che attualmente Amadeus lo sta utilizzando come utente “classico” e non per sponsorizzare alcun prodotto: sono presenti video e fotografie legate al Festival, e non è chiaro se ci sia stato qualche accordo con Meta per nominare pubblicamente l’app sul palco dell’Ariston. Repubblica però nota come il social network abbia dato la spunta blu al profilo nel giro di pochi minuti per frenare subito la nascita di profili fake.

Alcuni studi emersi in passato hanno cercato di dare un valore ai post degli influencer, ma la situazione è mutata rapidamente anche grazie all’approdo ti nuove piattaforme come TikTok e di nuovi formati come gli Shorts di YouTube ed i Reels su Instagram. Una teoria piuttosto popolare sul web sostiene che gli account con più di un milione di follower sarebbero in grado di generare fino a 15mila Euro al mese.

Ma Amadeus vuole davvero mettersi a fare l’influencer? Ovviamente non è possibile rispondere.