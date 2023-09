Quante volte a settimana dovremmo allenarci? I consigli

Con la fine dell’estate, sono molti coloro che sono pronti a rimettersi in forma ed a riprendere l’attività fisica. Ma quante volte a settimana bisogna allenarsi per garantire al corpo uno stimolo sufficiente ed al contempo un buon recupero? La risposta non è semplice.

In un lungo articolo pubblicato da Mens Health, Shawn Arent del Dipartimento di Scienze Motorie dell’Università della Carolina del Sud sottolinea come “se non ti alleni abbastanza frequentemente, non produci stimoli ripetuti. Non si trae vantaggio dall'aumento di forza e massa muscolare”. Tuttavia, allenarsi duramente e troppo spesso, senza un’alimentazione adeguata e tempi di recupero buoni, provoca l’effetto contrario.

Ovviamente non esiste una ricetta “corretta” e “perfetta”, e la frequenza dell’allenamento varia a seconda dei propri obiettivi.

Se ci si vuole allenare solo per salute generale e fitness, tre sessioni a settimana potrebbe rappresentare un buon compromesso. In questo caso gli allenamenti sarebbero composti per il 75% da esercizi di forza ed il restante 25% dal lavoro sulla frequenza cardiaca.

Discorso diverso se l’obiettivo è la perdita di peso o grasso: in questo caso il consiglio è di svolgere un’attività costante. "La chiave quando stai cercando di perdere peso è svolgere un'attività costante, punto", afferma Arent. “Fai ciò che è possibile per te stesso, e in questo modo lo ripeterai. Prova a fare una sessione di 25 minuti tre giorni alla settimana. Inizia da lì e cerca di essere più frequente”. Gli allenamenti non devono per forza essere duri: consiglia di alternare passeggiate ad esercizi più duri.

Più ampio è il discorso se l’obiettivo è la forza: per i principianti viene consigliata una frequenza da 2 a 3 volte a settimana, con allenamenti ben distribuiti, in modo tale da recuperare bene e smaltire i DOMS. Chiaramente, successivamente si può anche aumentare il numero di sessioni.

Una volta superata la fase iniziale, si può aumentare la frequenza da 3 a 5 giorni a settimana, dividendo bene i gruppi muscolari.

Per gli atleti professionisti invece le sessioni di allenamento dipendono dal carico di lavoro e dalla tipologia di sport.