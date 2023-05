La settimana del Boss: Bruce Springsteen torna in Italia a Ferrara e Roma

Quella che è appena iniziata è la settimana che segna il ritorno di Bruce Springsteen in Italia dopo sette anni. Di mezzo c’è stata la pandemia di Covid-19 ma anche tre album: Western Stars, Letter to You ed Only the Strong Survive.

Il Boss farà tappa giovedì 18 Maggio 2023 al Parco Urbano G. Bassani di Ferrara, dove con la sua e-street band si esibirà dopo Sam Fender e Fantastic Negrito, in una serata che si preannuncia davvero ricca di emozioni all’insegna di successi del rocker di Long Branch.

La settimana italiana di Springsteen (che tornerà a Monza il 25 Luglio 2023) si concluderà il 21 Maggio al Circo Massimo di Roma, dove si era esibito già nel Luglio 2016. Qui, ad aprire la giornata di concerti ci penseranno Sam Fender e The White Buffalo.

I biglietti per le due date sono sold out da mesi, ma sulle piattaforme di rivendita ufficiali come Fansale di Ticketone sono disponibili per l’acquisto, oltre che sui canali ufficiali autorizzati Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster.

L’organizzatore Barley Arts sottolinea più volte che è possibile effettuare solo un cambio di nominativo per biglietto, fino alla mattina del giorno dell’evento. Essendo i tagliandi nominativi, all’ingresso dell’area concerto sarà necessario munirsi di un documento di riconoscimento valido altrimenti non sarà possibile accedere all’evento.