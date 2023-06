Sonic e Dr. Eggman protagonisti di un nuovo set ufficiale LEGO

Il porcospino Sonic ideato da SEGA per il lancio del suo iconico Mega Drive ha caratterizzato un'intera generazione di ragazzi negli anni '90. Una legacy che dura ancora oggi, fra videogiochi rinnovati e giocattoli, come ad esempio il nuovo set LEGO ufficiale appena presentato. Nel frattempo Sonic ha compiuto 32 anni.

LEGO e SEGA hanno ufficializzato un set imperdibile per tutti gli appassionati del porcospino blu dal nome Sonic vs. Robot Death Egg del Dr. Eggman. Consigliato dagli 8 anni in su, il nuovo set conta 615 pezzi e in confezione ha anche 6 personaggi e accessori (Sonic compreso ovviamente). Protagonista vero e proprio del set è uno dei cervellotici robot ideati dal Dr. Eggman, conosciuto in Italia anche come Dr. Robotnik.

L'altezza del robot è ci 15 cm, la larghezza è di 13 cm, mentre la profondità è di 9,5 cm. L'arrivo nei negozi specializzati, e ovviamente sul sito LEGO, è previsto per l'1 agosto 2023 a un prezzo di 64,99 euro.

Il set anticipa in qualche modo l'uscita del nuovo videogioco dedicato al porcospino blu chiamato Sonic Superstars che abbiamo già provato, il cui arrivo sulle principali console di gioco è previsto per l'autunno 2023. Nello specifico potremo riprendere il controllo di Sonic su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.