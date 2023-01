Un nuovo set LEGO che va a ritmo di musica: è il Jazz Club

LEGO ha da pochissimo rilasciato un set capace di andare a ritmo di musica - in senso figurato ovviamente. Si tratta del nuovo set LEGO Jazz Club, che va così ad aggiungersi alla collezione LEGO Modular Building.

Pensato appositamente per gli amanti della musica jazz, il set è alto 30 cm e largo 26 cm. Per costruirlo sono necessari 2.899 pezzi, avrete dunque bisogno di un bel po’ di tempo per realizzarlo - magari con un disco di Miles Davis o di Thelonious Monk in sottofondo. Per LEGO si tratta del primo set “musicale” della collezione Modular Building, si può realizzare in cinque blocchi che prevedono il jazz club, una pizzeria, un ufficio, un laboratorio di sartoria, un camerino e una Green House sul tetto.

In aggiunta il set viene venduto anche con 8 personaggi realizzati con cura, pensiamo a una cantante jazz, un bassista, un batterista, un pizzaiolo, un ragazzo per le consegne della pizza, un club manager, un sarto e un mago. Ovviamente, come altri set della collezione LEGO Modular Building, anche il Jazz Club si può unire ad altre costruzioni per creare una lunga e colorata strada piena di vita. Il set è disponibile dallo scorso 1 gennaio 2023 al prezzo di 229,99 euro sul sito ufficiale LEGO o presso i LEGO Store fisici. Se siete appassionati di arte e mattoncini, non perdete il nuovo set LEGO de La Grande Onda.