Il nuovo set LEGO Ideas celebra una popolare serie TV inglese: le prime immagini

Dopo l'annuncio dei sette set estivi LEGO Marvel e DC, che faranno la felicità di ogni appassionato di fumetti e cinecomics, sembra che il prossimo progetto LEGO Ideas sarà destinato ai fan di Red Dwarf, una longeva serie TV di fantascienza inglese, in onda dal lontano 1988 sulla BBC.

Red Dwarf è una serie comica di fantascienza, ormai giunta alla sua dodicesima stagione e ben oltre i 70 episodi totali. Ciascuno di essi ha una durata di 25-30 minuti e si contraddistingue per un umorismo assolutamente demenziale, che parte addirittura dal nome della serie TV. Le Red Dwarf, o "Nane Rosse", sono infatti tra le stelle più piccole dell'universo: il riferimento è all'astronave dove si svolge la serie, che ha una lunghezza di qualche decina di chilometri e che ha proprio una colorazione rossa.



Il set LEGO Ideas dedicato a Red Dwarf è stato realizzato da BRO3 ed ha ottenuto 10.000 supporters sul sito web di LEGO nelle scorse ore: ciò garantisce che il progetto verrà vagliato dai designer della casa dei mattoncini danesi, i quali si muoveranno per realizzarlo e renderlo commerciabile, partendo presumibilmente dalla contrattazione delle licenze con la BBC. Ovviamente, ciò non garantisce che il set finirà in vendita.



BRO3 spiega che il set contiene 1.953 pezzi e 5 minifigure, che ritraggono i personaggi della longeva comedy sci-fi inglese. Il setting del prodotto è quello dei dormitori della Red Dwarf. L'idea alla base del set, secondo il suo creatore, è quella di "catturare in un diorama LEGO tutto ciò che rende il mio show preferito riconoscibile. Credo che LEGO abbia creato tantissimi set basati sulle sitcom americane, ma ancora nessuno che prenda spunto dalle serie inglesi. È il momento di riportare i mattoncini inglesi al centro della scena".