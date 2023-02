Il nuovo set Citroën 2 CV Playmobil celebra i 75 anni di un'auto leggendaria

La leggendaria Citroën 2 CV è fuori produzione ormai dal 1990, dopo esser stata sul mercato per oltre 40 anni, le sue avventure però non sono ancora finite: il mito continua con un nuovo set Playmobil.

Frutto di una nuova collaborazione fra Citroën e Playmobil, la nuova Citroën 2 CV Playmobil celebra la storia di questo modello a 75 anni dal suo lancio commerciale. Alla vettura è stato anche dedicato uno stand al Salone Retromobile di Parigi in programma dall’1 al 5 febbraio 2023.

Adatto per grandi e piccini dai 5 ai 99 anni, questo nuovo set Playmobil non inquina grazie alla sua “propulsore muscolare” e il suo peso non va oltre i 302 grammi. La sua lunghezza invece è di 284 mm. La primissima 2 CV montava un motore da appena 375 CC che erogava 9 CV di potenza. La velocità massima non andava oltre i 60 km/h, almeno per i primi modelli; la versione finale della vettura portò la cilindrata del motore a 602 cc e la potenza a ben 29 CV. Questa variante era in grado di raggiungere la velocità record, per il modello s’intende, di 115 km/h.

Della Citroën 2 CV sono stati prodotti 5.114.969 esemplari tra cui 1.246.335 furgoncini, nei suoi 42 anni di storia ha conquistato clienti di tutta Europa e di ogni età. Nonostante le sue prestazioni limitate, è stata per decenni un simbolo di libertà e spensieratezza, una vera e propria icona.

